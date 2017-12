Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho revela nome da filha com Joana Ornelas

Leonor é a primeira filha do casal. Presidente do Sporting é pai de Catarina, Margarida e Diana.

18:56

Bruno de Carvalho e Joana Ornelas já revelaram o nome da filha que vai nascer. A menina vai chamar-se Leonor e vem juntar-se a Catarina, Margarida e Diana, as outras três filhas do presidente do Sporting.



Leonor é a primeira filha em comum do casal e nasce em abril do próximo ano.



Joana e Bruno casaram no dia 1 de julho, numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos e na Estufa Fria, que reuniu figuras conhecidas do futebol e do mundo do espectáculo.



Presidente do Sporting anunciou em novembro que vai ser pai

Bruno de Carvalho anunciou na sua página de Facebook, que vai ser pai de mais uma menina. O presidente do clube de Alvalade publicou uma fotografia com as duas filhas - Ana Catarina, de 14 anos, e Diana, de dois - a mulher, Joana Ornelas, e a enteada, onde escreveu que ia ser pai de mais uma 'leoa'.



"E vem mais uma a caminho. Eu já estou lá atrás... Mais uma, e é como diz o povo: já foste!", escreveu o dirigente do Sporting na legenda da imagem partilhada na sua página de Facebook.



Os comentários à fotografia não tardaram em surgir, e o Facebook de Bruno de Carvalho foi 'inundado' de mensagens de seguidores a dar os parabéns ao presidente leonino e a desejar "muitas felicidades".