Bruxelas acolhe esta semana quarto diálogo político entre UE e Timor-Leste

Por Lusa | 02:33

Uma delegação timorense liderada pelo ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional, José Ramos-Horta, participa esta semana, em Bruxelas, no quarto diálogo político entre a UE e Timor-Leste.

O diálogo político prevê "encontros ao mais alto nível com autoridades europeias que demonstram, deste modo, o reconhecimento pelo percurso feito pela jovem nação timorense desde a sua plena independência, em particular no domínio do respeito pela democracia", indicou, em comunicado, a delegação europeia em Díli.

A delegação timorense, que viajou para Bruxelas acompanhada pelo embaixador europeu em Díli, Alexandre Leitão, inclui ainda José Neves, vice-ministro da Educação e Cultura, Manuel Mendes, diretor-geral das Florestas, e elementos e técnicos do gabinete do Primeiro-Ministro e do Ordenador Nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento.