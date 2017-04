Budapeste é uma das cidades mais belas da Europa

O luxo é para todos

Sabia que em budapeste se pode jantar num restaurante de luxo a 15 euros por pessoa? Há pratos para todos os gostos, sítios para qualquer carteira, mas optar pelo requinte é uma boa aposta. É bem servido e paga pouco. Por 10 mil forints, a moeda húngara (30 €), duas pessoas jantam nas zonas mais luxuosas da cidade. Para beber um copo não faltam opções, desde os bares mais radicais aos mais excêntricos. Se vai com os trocos contados, não há problema. Pode comer bem e barato e beber muito e pagar pouco em muitos espaços de diversão no centro, com cerveja a 50 cêntimos. Para quem procura várias noites de folia, esta é a cidade ideal.



Está a imaginar uma cidade que satisfaz todas as exigências do turista? Que conjuga beleza natural, monumentos imponentes, diversão noturna e preços acessíveis? Assim é Budapeste. Uma semana é mais do que suficiente para desfrutar de tudo o que a cidade tem para oferecer. Do lado de Peste, comece pelo Parlamento, passe pela praça dos Heróis e deslumbre-se com a Catedral até chegar às margens do Danúbio. Depois, escolha uma das dezenas de pontes para atravessar até Buda, onde encontra o Castelo ou a Igreja Matias. Termine o roteiro na Citadella, com uma impactante vista pela cidade. O melhor é que todo este percurso se pode fazer a pé e sem sacrifícios. Porém, se o cansaço se apoderar de si, vá às termas e relaxe.Seja inverno ou verão, os banhos termais ao ar livre são um ponto de passagem obrigatório... há mais de 500 anos. A sensação de mergulhar em águas a 30 graus, com a temperatura exterior a atingir números negativos é inesquecível. Nas termas Széchenyi, as mais conceituadas, pode usufruir de piscinas, saunas, banho turco e até de festas. De cortar a respiração é, também, o Parlamento húngaro. É um dos símbolos da cidade, meticulosamente ornamentado. Dê um olho por fora, tire fotografias e depois deslumbre-se com a decoração.