Caitlyn Jenner já fez a última operação de mudança de sexo

Caitlyn Jenner deu que falar em todo o mundo ao anunciar a mudança de sexo mas só agora, quase dois anos depois de Bruce Jenner passara a ser Caitlyn, é que a ex-atleta anunciou que fez a última operação de mudança de sexo.

Caitlyn, de 67 anos, sempre recusou comentar se tinha ou não sido submetida à cirurgia genital. Agora, a madrasta de Kim Kardashian admite que fez a "operação final" em janeiro deste ano.

No Livro ‘Secrets of My Life’ (Em português, ‘Os Segredos da Minha Vida’), Cait explica que "é a primeira e última vez" que fala sobre o assunto. " A cirurgia foi um sucesso e sinto-me fantástica e libertada. Vou viver com autenticidade pela primeira vez na minha vida. Porque a considerei? Porque é só um pénis. Não tem nenhum dom mágico ou uso para mim que não seja, como já disse antes, urinar no mato ", conta a socialite.

"Queria ter as partes certas. E estou farta de ter que esconder ‘aquilo’ todos os dias", finaliza Caitlyn, que no livro deverá abordar a relação com a família. ‘Secrets of My Life’ será publicado nos EUA no dia 25 de abril.

