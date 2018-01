Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calma de luxo na Herdade da Cortesia

Na Vila alentejana de Avis encontra-se um hotel concebido ao pormenor a pensar no bem-estar dos clientes. Até o pequeno-almoço não tem horas.

Por Natacha Nunes Costa | 09:00

É num dos braços da barragem do Maranhão, na histórica vila alentejana de Avis, que está localizado o bonito hotel Herdade da Cortesia. Neste local tudo é único e feito a pensar no bem-estar dos hóspedes. Até o pequeno-almoço não tem horas, para que os clientes possam desfrutar das iguarias da região a qualquer momento.



A área envolvente brinda os hóspedes com o melhor da biodiversidade local, há sobreiros por todo o lado e até algumas raças emblemáticas como os burros Andaluz e Catalão.



Os quartos são amplos e foram decorados com cuidado, têm janelas do tecto ao chão que oferecem uma vista fantástica sobre a barragem do Maranhão. Nos terraços pode desfrutar do sossego alentejano que só é interrompido por equipas de remo que procuram este hotel devido às excelentes condições da zona para a prática da modalidade.



No verão, quando o calor aperta, a piscina infinita é o local de eleição, principalmente, ao pôr do sol. Momentos que não vão sair-lhe da memória tão cedo. A unidade hoteleira organiza passeios de barco, de cavalo, piqueniques e até de balão, tem serviço de massagens, bicicletas para conhecer a região e um ginásio que vai despertar interesse até para quem não é fã de exercício.