“Calor é bom para fazer amizades”, diz Diana Ferreira

Ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ diz que não faz topless porque tem vergonha.

11:00

- Onde costuma passar as férias de verão?

– Depende, costumo variar. As últimas férias passei no Alentejo, mas também costumo ir para o Algarve. Não vou sempre para os mesmos locais.



- Praia ou piscina?

– Praia.



- Qual a sua praia preferida?

– Praia de Melides e Amália, no Alentejo.



- Fato de banho ou biquíni?

– Fato de banho, agora usa-se mais. Como já sou morena não fico com grandes marcas.



- Gosta de fazer topless?

– Não faço, tenho vergonha.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– Proteção 50 para a cara, óleo, proteção também para o corpo, água, toalha e telemóvel para tirar algumas fotografias, claro [risos].



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Bebo muita água, faço uma alimentação saudável, principalmente no verão como muitas saladas e sopas, que adoro! E também faço exercício físico. Agora vou começar a dar aulas de fitness, o que me vai ajudar a estar ainda mais em forma [risos].



- Almoçar ou jantar fora?

– Jantar fora para nos divertirmos e almoçar para tratar de assuntos mais sérios.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Não consigo escolher, gosto das duas.



- Qual foi a melhor viagem que já fez?

– Talvez a que fiz a Porto Santo. Adorei, as pessoas são muito simpáticas e a gastronomia é ótima. Além de que é tudo lindíssimo.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– O Brasil, adoro a envolvência do povo brasileiro. Têm muita energia, são muito simpáticos e adoro o samba.



- Sexo na estação quente é melhor?

– É igual.



- Complete. O calor no verão é bom para…

– O calor no verão é bom para sairmos de casa, fazermos novas amizades, divertirmo-nos, ir jantar fora. É bom para tudo, basicamente.