Câmara de Viseu requalifica 11 bairros da cidade

A Câmara de Viseu lança hoje o programa de requalificação de onze bairros de três freguesias da "coroa urbana" com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daqueles que lá vivem.



Tendo como lema "Eu gosto do meu bairro", o programa prevê obras para 2017 e 2018 que vão beneficiar cerca de 14 mil pessoas e estão orçadas em mais de dois milhões de euros. Juntando as intervenções previstas para 2019, o investimento sobe para quatro milhões de euros.



Os onze bairros pertencem às freguesias de Viseu, Abraveses e Ranhados.









O autarca sublinha "o sentido pragmático deste programa e a importante cooperação desenvolvida entre Câmara e Juntas de Freguesia na sua execução" que "é já, em vários bairros, uma realidade em andamento".



Para 2017/2018 estão previstas intervenções em oito dos onze bairros, nomeadamente Mesuras, Misericórdia, São José, Viso Sul, Santa Rita, Santo Estevão, Gumirães e Chevis.



A primeira fase de requalificação do Bairro das Mesuras, na freguesia de Viseu, é hoje contratualizada e tem um prazo de execução de cinco meses. Trata-se de um investimento de 250 mil euros.



Nova infraestruturação de águas, esgotos e eletricidade, reformulação e reforço da iluminação pública, arborização e ajardinamento de espaço público, melhoria da acessibilidade, construção de passeios e qualificação de estacionamento automóvel e construção ou requalificação de equipamentos de apoio aos bairros são as obras previstas.



