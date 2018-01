Parque verde da Feira Popular de Lisboa deve abrir no final do ano

Estimativa foi dada esta terça-feira pela Câmara de Lisboa, liderada por Fernando Medina.

O parque verde da Feira Popular de Lisboa, cuja conclusão esteve prevista para o início deste ano, deverá abrir no final de 2018, mas "não é possível ainda estimar a data de abertura do parque", referiu a Câmara.

Numa resposta a questões colocadas pela agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa apontou que "dadas as condicionantes inerentes ao curso normal de grandes obras que envolvem vários concursos públicos e empreitadas, como é este caso, não é possível ainda estimar a data de inauguração da Feira Popular nem de abertura do parque, sendo que a meta para a abertura do parque verde é o final de 2018".

"O início de obra do parque verde estava previsto para janeiro, mas o concurso público de empreitada ainda não está concluído, encontrando-se em fase final de análise de erros e omissões", pelo que a "adjudicação e início de obra acontecerá no primeiro trimestre", estima a Câmara de Lisboa (PS), liderada por Fernando Medina.