Campo Pequeno recebe 6ª edição do Mercado de Vinhos

Evento começa na próxima sexta-feira.

16:53

O Mercado de Vinhos está de volta ao Campo Pequeno para a sua 6ª edição. O evento começa na próxima sexta-feira, 20 de outubro, e prolonga-se até domingo.

Esta edição dá principal destaque aos vinhos de região do Tejo. Os produtos algarvios também terão relevo devido ao sucesso que tiveram no evento anterior.

Além destas novidades, o Mercado de Vinhos vai contar também com um concurso do Crédito Agrícola, em parceria com a Associação de Escanções de Portugal, que se destina a Produtores e Cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do país.

Durante os três dias do evento, os visitantes poderão comprar vinhos de várias regiões do país e ainda provar um conjunto de produtos nacionais como queijos de Sousel, perdiz de escabeche, chouriço de veado, patés, granola, compotas e até chocolates.

O Mercado de Vinhos estará aberto entre as 15h00 e as 22h00 de sexta-feira, entre as 12h00 e as 22h00 de sábado e entre as 12h00 e as 20h00 de domingo. O bilhete de entrada tem um valor de 3 euros sem copo e 6 euros com copo.