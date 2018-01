Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantora Dina precisa de transplante de pulmão

Voz de 'Amor de Água Fresca' luta contra uma fibrose pulmonar grave.

01:30

Na semana em que foram anunciadas grandes novidades sobre o espetáculo da Eurovisão em Portugal, sabe-se também que a eterna concorrente Dina, vencedora em 1992 do Festival da Canção da RTP, luta contra uma fibrose pulmonar grave e necessita de um transplante de pulmão urgentemente.



A doença foi-lhe diagnosticada há 12 anos, mas a evolução clínica não tem sido favorável, tendo-se agravado nos últimos tempos. Enquanto aguarda que a chamem para receber um pulmão, a cantora de ‘Amor de Água Fresca’ necessita de estar com uma garrafa de oxigénio 24 horas por dia para, assim, conseguir respirar e manter-se viva. "Limita-me muito. Não se tem força para muita coisa", afirmou a cantora em entrevista à ‘TV7 Dias’.



A artista, de 61 anos, descobriu que estava doente após ter sentido uma forte dor no peito e ter dificuldades em respirar.



Estatura deve ser idêntica

Para a realização de um transplante de pulmão é necessário que haja compatibilidade de sangue e de estatura entre o doente e o dador, uma vez que o tamanho do órgão a ser transplantado deve ser compatível com a caixa torácica do doente. A fibrose pulmonar ocorre quando existe um endurecimento e redução do tamanho dos pulmões progressivamente.