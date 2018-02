Cantora Halsey usa vestido ousado e mostra demais

Cauda do conjunto da artista foi pisada e resultou num ‘acidente’ em plena gala.

A cantora norte-americana Halsey atuou na gala amFAR, em Nova Iorque, num ousado conjunto transparente com brilho, mas a voz de ‘Closer’ e de ‘Bad at Love’ deu que falar logo na chegada à red carpet.

Halsey surgiu com um ousado vestido preto sem alças e com uma generosa racha lateral. Ora um dos assistentes dos artistas que chegavam ao evento pisou a cauda do vestido da jovem de 23 anos e esta acabou por mostrar demais mesmo antes de enfrentar os fotógrafos.

A cantora (cujo verdadeiro nome é Ashley Nicolette Frangipane), tinha uma espécie de tapa-sexo a servir de roupa interior, mas o pequeno pedaço de tecido preto traiu Halsey no momento em que mais era preciso e estava fora do sítio. A cantora acabou com parte dos genitais expostos.

Halsey pareceu não ficar afetada com o acidente e, quando avisada, limitou-se a olhar para o homem que lhe pisava o vestido e avisou-o. Depois seguiu para ser fotografada. Durante o restante tempo da gala em que esteve com o vestido, Halsey contou com uma assistente sempre a seu lado para garantir que não sofria outro acidente do mesmo género.