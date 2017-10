Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capotamento na CRIL provoca grandes filas de Odivelas para Algés

Despiste de carro fez dois feridos ligeiros.

04.10.17

O despiste de um carro que aconteceu pelas 18h20 desta quarta-feira na CRIL, está a provocar grandes filas na zona de Alfragide.



Segundo os Bombeiros da Amadora, o acidente resultou no capotamento de um carro, que feriu os seus dois ocupantes.



Os trabalhos de assistência às vítimas e remoção do veículo provocou grandes congestionamentos no trânsito na zona do túnel da Buraca, antes da saída para Alfragide, no sentido Odivelas - Alverca.



Por volta das 20h20, ainda se registavam grandes demoras à passagem pelo local, apesar do o veículo já ter sido removido.