Cardi B atacada por chita durante gravações

A voz do sucesso “Bodak Yellow” foi atacada pelo animal enquanto gravava o videoclipe.

15:15

Cardi B foi atacada por uma chita, que segurava pela trela, na gravação do videoclipe do sucesso "Bodak Yellow", no Dubai. O episódio é recordado pelo diretor do videoclipe, Picture Perfect numa entrevista ao site Genius.

O diretor afirma que foi necessário alimentar o animal com 2,7 quilos de carne para este se acalmar. Por razões de logística, o vídeo foi gravado fora dos EUA e a chita pertence a um sultão. Pitch conta ao site que a ideia de incluir o animal no vídeoclipe foi sua, mas "não sabia que ia ser tão difícil".

Apesar do sobressalto das gravações, "Bodak Yellow" é um sucesso por todo o mundo. A música conta com mais de 459 milhões de visualizações no Youtube e tornou Cardi B a primeira rapper a ter um single no topo da tabela Hot 100, 19 anos após Lauryn Hill com o single "Doo Wop (That Thing)".