Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardona: a cidade dos irredutíveis da Catalunha medieval

Conhecida pelo seu castelo do século IX e pelas montanhas de sal, fica a apenas 90 km de Barcelona.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:30

Poucos fins de tarde podem ter melhor cenário. O parador (pousada) de Cardona oferece a melhor vista sobre aquela região da ‘Catalunha velha’. E as esplanadas nos pátios permitem usufruir de uma tranquilidade sem rival. Ficar no renovado e, agora luxuoso, castelo do século IX é obrigatório.



Desde o acesso por uma estreita e íngreme estrada de pedra, até às salas de refeições com abobadadas paredes em pedra e mobiliário austero, tudo recua à Idade Média.



Tudo menos as modernidades oferecidas aos hóspedes. Cardona fica a 90 quilómetros a norte de Barcelona, quase a meio caminho para Andorra. Outra das atrações da vila é a montanha de sal, uma mina agora abandonada e aberta ao turismo.



Cardona foi o último reduto a entregar-se às tropas Borbonicas na Guerra da Sucessão Espanhola. Napoleão não a conseguiu conquistar.



Feudo dos duques que eram ‘reis sem coroa’ ligados a Portugal

A discreta vila, nas margens do serpenteante Cardener, foi feudo dos duques de Cardona - no séc. XV era a segunda família mais importante de Aragão, os ‘reis sem coroa’, com ligações a Portugal. No castelo (agora pousada) destaca-se a Torre Minyona, do séc. XI, os fossos e as muralhas. A torre tem uma lenda: a Catalunha era alvo de saques e o duque convidou o príncipe berbere Abdalà. Este e Adalés, filha do duque, apaixonaram-se. O pai encerrou-a na torre. A jovem morreu de desgosto e, diz a lenda, todos os dias à meia-noite Abdalà ronda a cavalo.