Carla Andrino surpreende com mudança de visual

Atriz decidiu dar uma nova cor ao cabelo, depois de ter vencido a luta contra o cancro de mama.

12:16





Carla Andrino surpreendeu os fãs com uma nova mudança de visual. A atriz, de 51 anos, decidiu pintar o cabelo com uma cor irreverente. O laranja forte e eletrizante foi o tom escolhido.

Depois da fase conturbada, em que lutou contra o cancro de mama, a atriz decidiu agora dar mais cor à sua vida.



As imagens do novo visual foram partilhadas nas redes sociais do cabeleireiro Zeca Azevedo, responsável pela mudança.



"A nossa musa Carla Andrino não aguentou e desejou colocar uma cor diferente. Porque a vida é linda e é para se viver com intensidade e muita luz. O Amor é Fogo. É assim a colocamos", escreveu Zeca na publicação.



"Gosto muito desta senhora não importa a cor do cabelo. Ela é linda por dentro e por fora", "Adoro essa cor! Fica muito bem! Irradia luz", são alguns dos comentários dos seguidores de Carla Andrino.