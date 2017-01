Carla Andrino tem cancro da mama

A atriz Carla Andrino, de 50 anos, foi diagnosticada com cancro da mama e decidiu partilhar a notícia com os seus seguidores das redes sociais.

A artista soube que sofria de cancro há três meses. Foi submetida a uma mastectomia e vai iniciar os tratamentos em breve.

"Em primeira mão, vos informo que há três meses me foi diagnosticado um cancro da mama. Fui submetida a uma mastectomia e encontro-me em franca recuperação. Em breve, iniciarei o tratamento. Rodeada de uma equipa multidisciplinar de excelência, com o apoio e o carinho da minha família e de alguns amigos mais próximos, sinto-me emocionalmente forte e muito confiante", começa por escrever Carla Andrino no Facebook.

Apesar de combalida, a atriz afirma que pretende continuar a honrar os seus compromissos profissionais e que só irá prestar mais esclarecimentos se lhe parecer pertinente fazê-lo.







