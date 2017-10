Carla Bruni diz que sexo com Sarkozi é "fantástico"

Antiga primeira-dama francesa fez revelações sobre a vida sexual com o antigo presidente.

Carla Bruni, de 49 anos, fez recentemente declarações bombásticas sobre a vida sexual com Nicolas Sarkozy. Prestes a comemorar 10 anos de casados, a antiga top model disse que o sexo com o antigo presidente francês "é fantástico".

"Continuo a sentir-me muito atraída pelo meu homem. O sexo com ele também é fantástico. Certifico-me sempre que há um pouco de mistério", referiu Carla Bruni em entrevista ao El País Semanal.

A modelo que recentemente desfilou para a Versace e que ficou conhecida na década de 80 continuou a tecer elogios ao marido. "O meu marido é um combatente, um exemplo de resistência, de força mas também de suavidade. Estou loucamente apaixonada por ele", acrescentou.

Carla Bruni recorda ainda que no princípio da relação, muitos não acreditavam que o casal ficasse junto, no entanto, a cantora e também compositora, explica que encontrou a fórmula perfeita para uma relação feliz.

"Num casamento tem de existir desejo e amizade de ambas as partes. Quando ele vivia no palácio do Eliseu, e não tinha trabalho, eu levava-o todas as noites a casa para partilharmos uma refeição e conversarmos, porque somos amigos."