Carlos Cruz sozinho na doença

Filha, Marta, é o único grande apoio do ex-apresentador, que luta contra o cancro.

11:30

Carlos Cruz enfrenta uma situação delicada, depois de lhe ter sido diagnosticado cancro no fígado. O ex-apresentador, de 75 anos, foi operado recentemente no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde lhe foi retirado o tumor.



A recuperar da cirurgia, Carlos Cruz – que saiu há um ano e meio da prisão da Carregueira, após ter cumprido dois terços da pena por pedofilia – tem contado apenas com o apoio dos amigos e da filha mais velha, Marta Cruz, que não tem arredado pé do hospital.



"Em tempos, a Raquel [Rocheta, ex-mulher e mãe da filha mais nova] era o grande apoio dele, mas agora muita coisa mudou e da família quem tem estado lá são as filhas, nomeadamente a mais velha. A Marta está a sofrer muito com tudo isto. Tem uma ligação forte com o pai e sente isto como a continuação do pesadelo que, para ela, começou com o escândalo do processo Casa Pia", diz uma fonte, acrescentando que todos estão muito apreensivos em relação ao estado de saúde do ex-apresentador.



"A situação é grave. O tumor tinha uma dimensão considerável, ocupava quase metade do fígado. A grande preocupação é que não se alastre para outros órgãos. Agora, tem de aguardar pela recuperação da cirurgia e resultado de novos exames para saber quais os próximos passos do tratamento. Mas a situação é grave".



Esta não é a primeira vez que Carlos Cruz enfrenta uma doença oncológica. Antes de o caso Casa Pia ter rebentado, o apresentador lutou contra um cancro na garganta e venceu. Mais tarde, sofreu de problemas no coração e a sua saúde débil foi uma das razões apontadas pela defesa para que saísse da prisão antes de ter cumprido a totalidade da pena por pedofilia.



Amigos de Cruz avançam mesmo que, quando estava preso, o ex-apresentador já sofria com os primeiros sintomas da doença. "Quando o fui visitar à prisão, queixava-se de algumas dores, debeladas com forte medicação", disse o amigo Joaquim Alhinho.



Agora é nos amigos e não nas ex-mulheres, que em tempos foram o seu grande pilar, que Carlos Cruz se apoia para dar a volta por cima numa situação de saúde que os médicos descrevem como grave.



Marluce foi o primeiro grande amor

Marluce foi a primeira mulher de Cruz, união da qual nasceu Marta, agora com 32 anos. Mais tarde, manteve um relacionamento com Raquel Rocheta, do qual nasceu Mariana, de 15 anos.



Em 2011, 14 anos depois de se ter apaixonado pelo ex-apresentador, a relações-públicas assumiu a separação. "A saturação e o cansaço provocados pelo processo conseguiram desgastar o amor", fez saber.