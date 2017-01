Carlos vence o último 'Desafio Final'

Carlos Sousa foi o grande vencedor da última edição do programa da TVI Desafio Final.

O cabeleireiro conquistou a preferência do público e passou à frente de Sofia Sousa, a "mãe-guerreira", que ficou em segundo lugar.

O vencedor levou para casa 5.100 euros, o prémio final mais baixo de todos os reality-shows da TVI. No início do Desafio Final o prémio era de 10 mil euros, mas ao longo das três semanas de programa, foi reduzindo como castigo da Voz pelo mau comportamento dos concorrentes.

A última gala do reality-show foi a ainda mais emocionante por ser a última edição deste formato. Teresa Guilherme foi a última pessoa a deixar a casa e não conseguiu conter as lágrimas. A apresentadora chorou de emoção enquanto agradecia aos concorrentes, à Voz e aos portugueses que acompanharam a Casa mais vigiada do País.

"Eu sei que a Voz vai apagar a luz e isso vai-me matar", disse antes de sair da Casa para se dirigir ao estúdio onde anunciou o vencedor.

Apesar de ter sido o último programa deste formato, Teresa Guilherme deixou uma última promessa ao público no final da gala: "Obrigada por tudo. I’ll be back", em português "eu voltarei".

