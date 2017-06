Carolina Deslandes mostra corpo após a gravidez

Carolina Deslandes, que foi mãe do pequeno Benjamim há menos de um mês, está a ser muito elogiada nas redes sociais depois de publicar uma fotografia do seu corpo após a gravidez. A jovem, de 25 anos, é ainda mãe de Santiago, de um ano. Com uma nova silhueta, a artista falou das "inseguranças e complexos" nas redes sociais e os elogios não tardaram.

"Dei por mim a pensar: ‘Serei eu a única pessoa a passar por isto?’. Esta fase em que não caibo em roupa nenhuma ainda, em que a barriga ainda está enorme e cheia de riscas, em que não consigo ver-me numa única fotografia e em que ando a fugir de espelhos? Não me interpretem mal, não podia estar mais grata pela vida que tenho e pelos meus dois filhos maravilhosos. Têm sido os melhores anos da minha vida, mas têm sido também anos de desafios, de descoberta interior e de inseguranças e complexos.", escreve carolina num texto emotivo que deixou no blogue ‘A Vida Toda’.

A cantora recorda que foi acusada de estar "obesa" após a primeira gravidez e que isso a deixou "a soluçar". A cantora recuperou depois a forma, mas agora vê-se na mesma situação e assume que deixou de aparecer em público para se proteger.

No entanto, agora Carolina afirma que "passinho a passinho", vai trabalhar para recuperar a forma, assumindo que é normal que as mulheres se sintam assim após a gravidez.

Nas redes sociais a publicação depressa se tornou viral, com milhares de mulheres a elogiarem a "coragem" de Carolina de mostrar "o que é uma mulher real" e assumir que "é natural", estar fora de forma após dar à luz.

