Carolina Patrocínio mostra-se em topless

Apresentadora da SIC partilha fotografia muito ousada nas redes sociais e gera polémica.

15:21

Carolina Patrocínio tem por hábito mostrar nas redes sociais episódios do seu dia-a-dia profissional e familiar e, esta sexta-feira não foi exceção. A apresentadora da SIC partilhou no Instagram uma fotografia muito ousada em que surge em topless, para mostrar a forma física, fruto dos treinos intensivos e do estilo de vida saudável.

A fotografia em que Carolina aparece seminua foi tirada pelo fotógrafo Edgar Keats e faz parte de uma sessão fotográfica protagonizada pela apresentadora. Depressa os fãs da estrela da SIC elogiaram a publicação feita nas redes sociais, elogiando a forma física da apresentadora, entre os quais estão o modelo Luís Borges e o humorista Salvador Martinha.

No entanto a publicação está também a gerar polémica, uma vez que alguns seguidores de Carolina Patrocínio consideram que a apresentadora está "demasiado magra". Esta não é a primeira vez que Carolina se vê envolvida numa polémica do género, mas a apresentadora não tem por hábito responder aos críticos.