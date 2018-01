Carolina Patrocínio publica nova foto após polémica com gravidez

Ao contrário do que aconteceu com as outras duas gravidezes, desta vez, Carolina Patrocínio decidiu revelar que está à espera do terceiro filho poucas semanas antes deste nascer.

A apresentadora do 'Fama Show', de 30 anos, está já no terceiro trimestre da gestação, e conseguiu manter tudo no segredo dos deuses, até agora.

Com uma barriga ainda pouco proeminente, continuou a trabalhar normalmente, e, nas fotos que foi partilhando nas redes sociais, não deu pistas sobre a sua decisão de aumentar a família.

O nascimento está previsto para março e o bebé vem juntar-se a Diana, de três anos, e a Frederica, que está prestes a completar dois anos.

Também o marido, Gonçalo Uva, se mostrou radiante. "Em março passaremos a ser cinco e vou ter de treinar para aguentar com mais um bebé ao colo."