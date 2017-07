Carolina Patrocínio responde a polémica do bronze da filha

Apresentadora garante que Frederica, de um ano, "nasceu morena".

11.07.17

"Basta olhar para a genética dela, da mãe, do pai e dos avós", explica a apresentadora da SIC, que adianta ainda que as duas meninas são " dadas à praia, à piscina e ao ar livre".



Carolina Patrocínio garante que tem os cuidados "normais" na exposição das filhas ao sol, aplicando creme com "proteção máxima várias vezes ao dia".



A apresentadora diz ainda que a filha ficou bronzeada com poucos dias de exposição solar, garantindo que ainda não tirou férias e que tem apenas aproveitado fins de semana com a família.



"A cor vem de fins de semana e de feriados. Naturalmente não estou a contabilizar os dias de sol. À mínima oportunidade, tiramo-las de casa. E o sol não se apanha só na praia.", remata Carolina Patrocínio.





Duramente criticada nas redes sociais, depois de ter publicado uma fotografia da filha mais nova, Frederica, de apenas um ano, com um bronze muito acentuado, Carolina Patrocínio já respondeu à polémica.