Carrie Fisher e Debbie Reynolds vão ser enterradas juntas

"Ela não morreu de coração partido. Ela simplesmente queria mesmo muito ir ter com a Carrie e estar com ela", explicou Todd Fisher.A família vai reunir-se este fim de semana para terminar os preparativos do funeral conjunto e decidir em que data deverá acontecer. Para já, Todd assegura que a família irá fazer dois eventos privados para ambas - uma cerimónia fúnebre e um enterro, sempre em conjunto - a que se seguirá uma celebração pública da vida das duas mulheres.Reynolds, que dançou e (en)cantou em "Serenata à Chuva", teve um derrame na quarta-feira e faleceu aos 84 anos. Um dia antes, a sua filha Carrie Fisher, famosa por interpretar o papel de Princesa Leia na saga "Guerra das Estrelas", perdeu a vida na sequência de um ataque cardíaco, sofrido quatro dias antes a bordo de um avião. Tinha 60 anos.

A atriz Carrie Fisher e a mãe, a também atriz Debbie Reynolds, vão ser enterradas lado a lado, numa cerimónia fúnebre conjunta, adiantou a família esta sexta-feira.As duas estrelas de Hollywood morreram com um dia de diferença e deverão ser enterradas no Forest Lawn Memorial Park, nas Hollywood Hills, confirmou Todd Fisher, filho de Reynolds e irmão de Fisher."Era assim que tinha de ser", explicou, adiantando que o local tem muitos beija-flores, um pássaro que a mãe muito apreciava. De resto, o desejo de Debbie era "estar com a Carrie", tendo sido essas as últimas palavras da atriz.