Carrie Fisher viveu romance com Harrison Ford

A atriz Carrie Fisher, que interpretou a Princesa Leia na saga Guerra das Estrelas, confessou que teve um caso com Harrison Ford, que encarnou a personagem Han Solo na mesma trilogia.



Fisher revelou este segredo à revista People, 40 anos depois do romance e meros dias antes de morrer, após ter sofrido um ataque cardíaco.



A revelação faz parte do seu derradeiro livro, "The Princessa Diarist" (ou a "A Princesa Diarista"), obra onde partilha memórias da sua juventude, que guardou num diário.





Segundo o livro, que retrata os bastidores da saga Star Wars, o romance começou e terminou durante as filmagens do filme "Guerra das Estrelas: Uma Nova Esperança", filmado em 1976.



"Éramos Han e Leia durante a semana e Carrie e Harrison ao fim de semana. Foi muito intenso", confessou.



Na altura, Harrison Ford era casado com a sua primeira mulher, Mary Marquadt. O ator não teceu, até ao momento, quaisquer comentários sobre a revelação.





