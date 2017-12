Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrilho absolvido de difamação

Ex-ministro da Cultura foi acusado por parte de Pedro Reis.

20.12.17

Manuel Maria Carrilho foi absolvido num processo em que estava acusado de difamação agravada por parte do advogado de Bárbara Guimarães, que exigia dez mil euros por danos morais.



Pedro Reis acusava o ex-ministro da Cultura de o ter insultado durante uma audiência.



"Quando cheguei ao aeroporto recebi una carta pessimamente escrita pela Bárbara a dizer que tinha posto o divórcio. Foi esse jagunço, esse tipo que a entregou", relatou Carrilho, o que o advogado de Bárbara entendeu como um insulto pessoal.



Manuel Maria Carrilho volta, assim, a ser absolvido, depois de, no passado dia 15, ter visto a juíza negar as acusações de Bárbara Guimarães, que o acusava de violência doméstica. Depois de quatro anos em guerra com a apresentadora, o caso chegou ao fim e, para o ex-ministro, "fez-se justiça".



Recorde-se que Carrilho esteve também acusado de violência doméstica num outro processo que abordava factos ocorridos após o divórcio, no ano de 2014. Esse caso foi ganho por Bárbara Guimarães.