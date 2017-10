Carrilho condenado a 4 anos e meio de prisão com pena suspensa

Antigo ministro condenado por vários crimes, entre os quais, violência doméstica.

Manuel Maria Carrilho foi esta terça-feira condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa. O antigo ministro da Cultura foi condenado por vários crimes, entre os quais, violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães.

Recorde-se que este caso remonta à madrugada de 21 de maio de 2014, quando o antigo ministro da Cultura terá forçado, de forma agressiva, a entrada em casa de Bárbara e do ex-companheiro Kiki Neves, depois de ter recebido, às 5h38, uma chamada telefónica do filho Dinis, à data com 11 anos, a queixar-se de estar sozinho em casa com a irmã, Carlota, na altura com três anos de idade.

Bárbara Guimarães, de 44 anos, acusava Manuel Maria Carrilho, de 66, de a ter agredido depois de ter entrado na casa da apresentadora da SIC.



