Carrilho quer ser indemnizado em 250 mil euros

Ex-mulher do professor universitário, Joana Morais Varela, acusou-o de violência doméstica.

A sentença do processo principal por violência doméstica movido por Bárbara Guimarães contra Manuel Maria Carrilho está prestes a ser conhecida, mas há outras batalhas que continuam em tribunal.



É o caso de um pedido de indemnização exigido pelo professor universitário à ex-mulher, Joana Morais Varela, mãe do seu filho, José Maria Carrilho.



Em 2013, depois do divórcio do antigo ministro e de Bárbara Guimarães ter sido público revelou, em várias entrevistas, ter sido vítima de violência doméstica. Joana chegou a garantir que era "espancada durante um dia inteiro".



Carrilho sentiu-se lesado e exige uma indemnização de 250 mil euros. O CM sabe que na audiência preliminar não houve acordo, por isso, o processo seguiu para julgamento.



O antigo ministro pretendia que a ex-mulher pedisse desculpa, admitindo que as declarações não são verdadeiras.