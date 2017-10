Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Carrilho queria suicidar-se”, diz psiquiatra

Médico foi ouvido em tribunal.

No decorrer de mais uma audiência do julgamento em que Manuel Maria Carrilho é acusado por Bárbara Guimarães de violência doméstica, foi ouvido o psiquiatra do ex-ministro da Cultura, ao qual recorreu pouco tempo depois da separação.



Joaquim Cabeças relatou como encontrou o ex-marido da apresentadora na primeira consulta que tiveram.



"Ele estava completamente destruído, numa anorexia profunda, cheio de ansiedade e com pouca capacidade cognitiva. Além disso, o arguido mostrava vontade de se suicidar, e pensava como iria executar. Tive que o medicar", relatou o psiquiatra na sala de julgamento.