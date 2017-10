“Factos são factos”, diz ex-ministro.

"Factos são factos. Não há mais nada para comentar". Foi desta forma que Manuel Maria Carrilho reagiu à notícia de que Bárbara Guimarães foi apanhada a conduzir alcoolizada em Alcácer do Sal, na madrugada de 8 de outubro, com um valor superior a 1,2 g/l de álcool no sangue, taxa considerada crime.