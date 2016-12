Carro de Inês Castel-Branco assaltado na noite de Natal

O que achou desta notícia?







71% Muito insatisfeito

71% 8.7%

8.7% 5.9%

5.9% 4.3%

4.3% 10.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







71% Muito insatisfeito

71% 8.7%

8.7% 5.9%

5.9% 4.3%

4.3% 10.1% Muito satisfeito Outras 69 pessoas também já deram o seu contributo pub

Inês Castel-Branco não conseguiu desfrutar em pleno da magia do Natal. Depois do tradicional jantar em família, a atriz dirigiu-se ao seu carro – estacionado em frente à igreja de São Mamede, na zona do Rato, em Lisboa – e deparou-se com o pior dos cenários: um dos vidros estava partido e o interior do automóvel, um Smart Fortwo, encontrava-se todo revirado.