Carta de passageiro do Titanic leiloada por preço recorde

Por Lusa | 22.10.17

Uma carta escrita por um dos passageiros do paquete Titanic um dia antes de se ter afundado foi arrematada por 126 mil libras esterlinas (cerca de 140.600 euros) num leilão na Inglaterra.

O manuscrito, com o timbre do navio, foi escrito pelo passageiro de 1.ª classe Alexander Oskar Holverson no dia 13 de abril de 1912, um dia antes do navio atingir um "iceberg" e se ter afundado no Atlântico Norte, tendo causado a morte a mais de 1.500 pessoas.

Holverson, um vendedor, tinha a intenção de enviar a carta para a mãe, que morava em Nova Iorque.



Esta foi "a carta mais importante do ‘Titanic’ que já vendeu", segundo a casa do leilão 'Henry Aldridge & Son', especializada em memorabilia do ‘Titanic'.



Na carta dirigida à "minha querida Mãe", Holverson descrevia o 'Titanic' como "equipado como um hotel palaciano" e onde "a comida e bebida são excelentes".



Esta foi uma carta escrita por uma das vítimas do naufrágio, que na altura mostrava a confiança de chegar a Nova Iorque. "Se tudo correr bem, chegaremos em Nova Iorque, quarta-feira, mãe", escreveu. O manuscrito com marcas de água salgada foi encontrada no caderno de bolso da Holverson quando o seu corpo foi resgatado do mar e enviado à família.