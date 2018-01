Casa d’Alagoa responde à crescente procura de viajantes mochileiros

Edifício do século XIX na baixa de Faro deu origem ao primeiro hostel da capital do Algarve. Foi agora considerado o nono melhor do mundo.

Além da receção, sala e cozinha comum, o hostel conta com um pátio interior e um terraço propício para convívios entre staff e hóspedes. E se há sempre muito a acontecer dentro de portas, a verdade é que a Casa d’Alagoa é também o local perfeito para explorar Faro. Fica a menos de cinco minutos a pé da cidade velha (Vila Adentro) ou do cais das Portas do Mar, onde se apanham os barcos para as ilhas da Ria Formosa.

Já foi uma pensão e teve nome de mulher (Lumena), mas a segunda vida deste edifício com mais de 200 anos recuperou-lhe o nome original e tornou-o o primeiro hostel da cidade de Faro. Este ano foi também considerado o nono melhor do Mundo pelos prémios ‘Hostel of the Year’.Aberto desde agosto de 2011 em pleno coração da baixa de Faro, a Casa d’Alagoa, localizada no jardim com o mesmo nome, conta com 48 camas - divididas entre quatro quartos duplos e dormitórios com capacidade para entre 4 e 12 pessoas - que responde a uma crescente procura de estadia por parte de viajantes mochileiros que chegam ao Algarve vindos de todo o Mundo.A reabilitação do edifício histórico de dois pisos - que antes da intervenção estava em avançado estado de degradação - manteve a traça original, do século XIX.