Casa de São Bento: requinte dois passos da Universidade de Coimbra

Recuperação de um colégio deu lugar a um espaço emblemático e cuidado localizado na zona nevrálgica da cidade dos estudantes.

Por Gonçalo Silva | 09:00

Já foi um antigo colégio da cidade de Coimbra e hoje é um espaço moderno e sofisticado. A Casa de São Bento é dos mais recentes alojamentos na cidade dos estudantes. Resulta da recuperação de uma moradia do século XIX, à qual foi preservada a traça e acrescentados apontamentos de modernidade. Uma transformação que cativa pela decoração e envolve pelo conforto. No pátio sobressaem os mosaicos e a calçada. No interior, a madeira e a pedra do antigo edifício são a base de uma decoração cuidada.



A Casa de São Bento oferece 22 quartos duplos, quatro lofts familiares e uma suíte. Todos os quartos dispõem de kitchenette, WC, ar condicionado, wi-fi gratuito e TV.



Localizada em plena zona histórica, conta com a Universidade de Coimbra a cerca de 200 metros.



Outro apontamento de interesse são as duas manchas verdes mais relevantes da cidade, que ficam nas redondezas do edifício: o Jardim da Sereia e o Jardim Botânico. O edifício principal é imponente e emerge do restante casario com a sua cor azul.



A Casa de São Bento surgiu no âmbito do movimento de recuperação de zonas históricas de Portugal e procura ser um dos seus mais emblemáticos exemplos.