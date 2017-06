Casal junto em casa de Joana de Verona

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Depois de terem sido apanhados aos beijos dentro de um carro, Joana de Verona, de 27 anos, e Diogo Morgado, de 36, tornaram-se no assunto do momento, uma vez que o ator mantinha uma relação com a maquilhadora Cátia Oliveira, de quem tem dois filhos.