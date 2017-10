Castelo Branco ameaça levar Joana Latino a tribunal

Comportamento do socialite foi tema de conversa no programa ‘Passadeira Vermelha’.

Num dos últimos episódios do programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC Caras, José Castelo Branco foi tema de conversa que deu origem a várias polémicas. O ex-concorrente de vários reality shows já veio este domingo ameaçar levar a jornalista Joana Latino a tribunal pelas suas declarações.

Os comentadores, Cláudio Ramos, Joana Latino, Maria Botelho e a apresentadora, Liliana Campos, comentaram os vídeos que o marchand de arte publicou na sua conta do Instagram a lamentar a situação de incêndios que Portugal viveu.

"Existe não sei bem para quê. Uma pessoa que anda com uma gola de peles, a sair da Chanel com um saco provavelmente vazio, a pavonear-se nas rua de Nova Iorque, a passar a ideia de que á uma estrela. Há escaravelhos com mais importância. Isto já ultrapassou a mulher barbuda do circo. Este tipo é sociopata. Esta pessoa não sente qualquer empatia pelas vítimas. Ele tem zero noção. Ele que venha para Portugal para cumprir as penas que tem para cumprir porque já ninguém lhe vai deixar fazer trabalho comunitário", referiu a jornalista.

Perante os comentários dos jornalistas, em especial, de Joana Latino, José Castelo Branco utilizou as redes sociais para se defender.

"Acabei de despertar do meu rico sono com um sinal no email com um link em que mostrava uma cena da SIC Caras em que perdiam imenso tempo a falar da minha pessoa. Porque eu disse que ia a Portugal, porque vou ser preso, porque sou um sociopata. Isso é crime menina ruiva, aprenda, isso é crime, vou pô-la em tribunal porque não a conheço nem do carro elétrico", disse o socialite num dos vários vídeos que partilhou.





Ainda em resposta ao que foi dito no programa ‘Passadeira Vermelha’, o cantor continuou a atacar a jornalista.

"Menina ruiva, com esse cabelo tão mal pintado, descolorado, feito em casa, que nem sequer a um colorista decente vai, não me diga que não tem um patrocínio, está aí na televisão, apareceu e caiu aos bocados. E dizer que sou escaravelho? Não vê o meu Instagram com certeza. A única pessoa desse set todo que me conhece minimamente chama-se Cláudio Ramos ponto final. E o Cláudio sabe perfeitamente como eu sou. As meninas falam, falam. A apresentadora, ó querida você está há anos e anos na televisão e não passa disso?", acrescentou.

De recordar que, José Castelo Branco também se envolveu em polémica na altura dos incêndios de Pedrógão Grande que deflagaram a 17 de junho que vitimou mais de 60 pessoas.