Castelo Branco investe 306 mil euros na criação de museu de arte sacra

O autarca sublinha que a criação deste museu tem ainda um objetivo turístico, uma vez que o equipamento será integrado na rede de museus que está a ser concluída no concelho de Castelo Branco e que "irá servir de alavanca de promoção turística".



"O museu em S. Vicente da Beira tem ainda uma perspetiva de coesão territorial do concelho, que está bem patente na nossa estratégia de investimento em todas as freguesias e em que todas elas têm um papel importante", sustentou.



Luís Correia adiantou ainda que, além do museu de arte sacra, a autarquia vai ainda requalificar o largo da igreja matriz de S. Vicente da Beira.



A Câmara de Castelo Branco vai investir 306 mil euros na criação de um museu de arte sacra em S. Vicente da Beira, equipamento que irá integrar a rede de museus do município, foi hoje anunciado."Trata-se de um investimento que está integrado na nossa estratégia de desenvolvimento e que pretende integrar mais um equipamento na nossa rede de museus, que não fica só em Castelo Branco, mas que será também alargada às freguesias", disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Luís Correia.O novo museu de arte sacra vai ficar instalado na Casa Hipólito Raposo, um edifício que é propriedade do município, e que vai ser alvo de obras de reparação e adaptação, sendo que o investimento previsto ronda os 306 mil euros e tem um prazo de execução de quatro meses.