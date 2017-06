Castelo Branco vestido de viúva por Pedrogão gera polémica

José Castelo Branco está envolto em nova polémica, depois de ter prestado homenagem às vítimas da tragédia em Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas nos violentos incêndios que assolaram a região.

A viver em Nova Iorque, o famoso marchand de arte vestiu-se de viúva, completamente de preto, com um véu negro, com duas velas atrás de si, e gravou um vídeo, que não foi bem recebido nas redes sociais. "Hoje é um dia de luto, de muito luto, de luto nacional. Pedrógão Grande está em chamas. Tantas vítimas... tantas e tantas vítimas em sofrimento. Pensem nas mães que ficaram sem os seus filhos. Como é que é possível quererem destruir, ou destruírem o nosso país? O nosso país é para ser construído e não para ser destruído. Pensem, o fogo mata, o fogo consome. Parem!", diz no vídeo José Castelo Branco.

Na publicação. feita nas redes sociais, depressa surgiram muitos críticos, que acusam Castelo Branco de se estar a aproveitar da tragédia "para ter protagonismo".

Perante as críticas, o socialite já respondeu e esclareceu que só usou o véu negro porque tinha feito um peeling facial. "Coloquei um véu porque tinha acabado de fazer um peeling, precisamente no dia em que se deu a tragédia no nosso país", afirma o marchand, acrescentando que não precisa de protagonismo. "Eu, José Castelo Branco que sou notícia a toda a hora!", conclui o socialite.

O que achou desta notícia?







85.5% Muito insatisfeito

85.5% 1.4%

1.4% 7.4%

7.4% 1.4%

1.4% 4.3% Muito satisfeito