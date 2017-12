Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castelo de Paiva marcada pela tranquilidade e paisagens magníficas

Vila tem origens na nobreza e apenas viu o seu nome definitivo ser atribuído há cerca de cem anos.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:00

Denominada de Castelo de Paiva há cerca de cem anos, esta é uma vila com um história rica e que tem origens na nobreza. É banhada pelos rio Douro e Paiva e as paisagens são deslumbrantes, de tirar verdadeiramente o fôlego. Para quem procura tranquilidade e fugir da azáfama diária das cidades, certamente que Castelo de Paiva é o lugar ideal para visitar.



O itinerário deve começar precisamente no centro histórico da vila. Trata-se de um local acolhedor, ladeado por edifícios seculares de elevado interesse arquitetónico e cultural, onde se destacam os Paços do Concelho, a Igreja Matriz, o Chafariz e o Edifício da Cadeia. De lá podemos depois partir para o Penedo de Vegide, também conhecido por Pias dos Mouros, no lugar de Curvite.



Tratam-se de duas sepulturas retangulares escavadas num bloco granítico. Executadas durante a Idade Média, as duas sepulturas terão feito parte de um ritual funerário próprio da época, quando de procedia à deposição dos corpos sem qualquer tipo de espólio associado e numa altura em que não existiria um cemitério paroquial.



Importa também conhecer as aldeias de xisto de Midões e Gondarém e que possuem uma beleza muito característica das aldeias serranas. Gondarém é local propício a passeios pedestres e sobressai pelo conjunto de casas construídas em xisto.



Já Midões trata-se de lugar muito agradável, implantado numa encosta com uma paisagem marcada pela vinha. De ambas as aldeias, a vista sobre o Douro é deslumbrante.



E quando se fala de paisagens deslumbrantes, tem que se falar obrigatoriamente no Miradouro Natural do Monte de São Domingos. Do alto dos seus 663 metros é possível apreciar os contrastes marcantes da paisagem situada no coração do Douro. No monte existe ainda uma pequena capela construída em honra de São Domingos e ao seu lado um belo conjunto de sinos, que se ouvem a uma longa distância e dão conta à população do passar das horas.



Antes de deixar a vila, tem ainda que conhecer a ilha dos Amores, que se situa na confluência do rio Douro com o rio Paiva. Em torno da ilha há uma lenda, que conta a história trágica de amor entre um lavrador e uma fidalga.



Hoje, a zona da ilha é um local bastante procurado para a prática de desportos náuticos.



Gastronomia tem um papel de relevo na região

A gastronomia tem, sem dúvida, um papel muito importante em Castelo de Paiva.



Pratos como o arroz de lampreia, o sável ou, então, o cabrito assado com arroz no forno são muito apreciados, tal como as rabanadas à moda de Paiva e o pão de ló.