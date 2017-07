Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castelo preservado e um doce bem conhecido

Quem visita Montemor-o-Velho sai de lá com a certeza de que voltará a preferir a região do centro do País.

Por Gonçalo Silva | 23:46

Paisagens naturais a perder de vista, um dos castelos mais bem preservados do país e um doce conventual de fazer crescer água na boca: o pastel de Tentúgal. No centro do País, a 200 quilómetros de Lisboa e a 120 do Porto, no distrito de Coimbra, Montemor-o-Velho é um concelho com muito para oferecer.



A visita começa no castelo. A imponente fortaleza do baixo Mondego remonta à época medieval. Lá do alto oferece uma oportunidade única para ver o Mondego e os campos de arroz e de milho. É um dos mais belos e bem preservados monumentos medievais do País e um espaço de eleição para quem visita o concelho.



Com referências que remontam ao ano de 991, a fortaleza foi cenário de inúmeros acontecimentos da história. Desse espaço ancestral quase nada resta. Já em 1064, com a conquista de Coimbra, Montemor-o-Velho passou em definitivo para as mãos dos cristãos, e terá sido Afonso VI de Castela que reedificou a estrutura defensiva. No interior da fortaleza respira-se história. Ao visitar o castelo, não deixe de beber um chá na Casa de Chá do Paço das Infantas, instalada nas ruínas.



A visita continua pelo centro da vila, onde é possível observar o casario e monumentos religiosos.



Ao sair do centro de Montemor-o-Velho vale a pena conhecer o Europaradise. Um parque que oferece um passeio pedestre, onde o visitante poderá observar dezenas de animais. A entrada para adultos custa cinco euros.



O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, projetado para acolher as modalidades de canoagem, natação, remo e triatlo, também merece uma visita. O pastel de Tentúgal é um doce conventual típico, criado pelas freiras carmelitas do Carmelo de Tentúgal e confecionado há vários séculos. Na localidade de Tentúgal, a poucos quilómetros de Montemor há vários espaços que confecionam e vendem o doce. A Pousadinha é um dos estabelecimentos. Em forma de estrela, as queijadas de Tentúgal são outra tentadora herança das carmelitas.



A Casa Arménio – Restaurante Típico fica no centro de Montemor e é um dos locais de eleição para uma boa refeição. O Paul de Arzila é o local ideal para a observação de animais. No Garça Real Hotel & Spa encontrará o espaço ideal para repouso.