Catalunha: Felipe VI adverte que região não pode retomar caminho de confronto e exclusão

Por Lusa | 24.12.17

O rei de Espanha, Felipe VI, advertiu hoje que a Catalunha não pode retomar o caminho do confronto e da exclusão após as eleições da passada quinta-feira, pedindo a recuperação da serenidade e do respeito mútuo.

Na sua mensagem de Natal, transmitida a partir do Palácio da Zarzuela, o monarca espanhol pediu aos representantes eleitos nas eleições da Catalunha que enfrentem os problemas de todos os catalães e que respeitem a sua pluralidade, sem "impor as próprias ideias contra os direitos dos outros".

"O caminho não pode levar novamente ao confronto ou à exclusão, que - como já sabemos - só gera discórdia, incerteza, desânimo e empobrecimento moral, cívico e, naturalmente, económico de toda uma sociedade", referiu Felipe VI, naquele que foi o seu quarto discurso de Natal desde que foi proclamado rei de Espanha.