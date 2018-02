Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catarina Furtado confessa que sofreu de assédio sexual

Apresentadora revelou o momento mais embaraçoso da sua vida.

13:38

Catarina Furtado confessou que sofreu de abuso sexual durante a gravação de um podcast na Rádio Comercial.



A apresentadora revelou "o momento mais embaraçoso" da sua vida depois de Dânia Neto e Inês Herédia confessarem outros assédios.



"Vou mesmo falar a sério agora. E não pensem que é moda mas, como agora toda a gente fala, há uma libertação geral. Foi quando fui assediada sexualmente", disse Catarina.



A mulher de João Reis aproveitou a entrevista para falar sobre as consequências das mulheres denunciarem os assédios a que são sujeitas. "Agora as mulheres falam porque houve uma espécie de alívio. As mulheres, durante anos, habituaram-se a jogar de uma forma não saudável com isto tudo", disse.