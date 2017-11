Apresentadora volta a usar aliança e tira foto com João Reis.

Por Rute Lourenço | 01:30

Depois de ter passado as últimas semanas sem aliança no dedo, dando origem a rumores de separação, Catarina Furtado esclareceu que o casamento de 12 anos está bem e recomenda-se ao partilhar uma fotografia com o marido, João Reis, durante um fim de semana romântico.