Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catherine Deneuve diz que protesto das mulheres "foi longe demais”

Ativistas já criticaram posição da atriz.

08:58

Catherine Deneuve está entre cerca de cem personalidades que assinaram uma carta aberta, publicada na terça-feira, dizendo que o "protesto legítimo contra a violência sexual", decorrente nos Estados Unidos, foi "longe demais e ameaça as liberdades sexuais conquistadas" nos últimos anos.



Na carta, a atriz, de 74 anos, defende que os homens estão a ser "injustamente" alvo de acusações de "má conduta sexual" e "devem ser livres para importunar as mulheres" e que o assédio não pode ser confundido com "engate".



As ativistas dos direitos das mulheres criticaram já a carta aberta assinada pela artista francesa. Num documento tornado público no FranceInfo.tv, os defensores das mulheres afirmam que Catherine Deneuve está a usar a exposição dos meios de comunicação para que a violência sexual pareça "normal" dentro do mundo das artes.