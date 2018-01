Cauã Reymond é apanhado à janela completamente nu

Ator vai processar autor das fotos.

20:04

Cauã Reymond está a ser das celebridades mais faladas da semana. Depois de ter anunciado o fim do relacionamento com a apresentadora Mariana Goldfarb, o ator brasileiro viu serem divulgadas várias fotos suas completamente nu à janela do seu apartamento no Rio de Janeiro, Brasil.

Nas imagens, Cauã parece estar a meditar, com as pernas cruzadas, ora a olhar para o horizonte, ora de olhos fechados.

A divulgação das imagens não agradou o artista que já fez saber, através da agência, que vai processar o autor das fotos que, de acordo com a imprensa brasileira, já foi identificado.

Tudo indica que as imagens foram feitas com um drone por um vizinho que sabia que Cauã viviam naquele apartamento.

Entretanto nas redes sociais, apareceu um print de uma Insta Stories, alegadamente de Cauã, que está a dar que falar. Na imagem vê-se uns pés encostados a uma janela com vista para o mar e vários ilhéus, contudo, de acordo com os internautas, no reflexo do vidro, consegue-se ver as partes íntimas do ator.