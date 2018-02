CDS-PP/Congresso: Cristas quer "partido de todos" sem rótulos de partido de ricos, patrões ou quadros

Por Lusa | 00:00

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defende na sua moção ao Congresso que o grande desafio dos centristas é afirmarem-se como "o partido de todos", ultrapassando rótulos de partido de quadros, ricos ou patrões.

Na moção "CDS - Um passo à frente", a líder centrista reitera que o partido deve disputar as eleições europeias e as legislativas em listas próprias, e sublinha a importância da "proximidade às pessoas", objetivo pelo qual anuncia o lançamento da CDS TV.

A presidente do CDS recandidata-se à liderança do partido no 27.º Congresso, que se realiza a 10 e 11 de março, em Lamego, defendendo a necessidade de o partido saber cativar os jovens, que "porventura têm um voto mais livre", assim como todos aqueles que têm disponibilidade para "outro tipo de militância, uma militância digital".