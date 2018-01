Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cédric Soares pede namorada em casamento

Jovem já mostrou o anel nas redes sociais.

08:38

Depois de uma viagem romântica a Veneza, em Itália, Cédric Soares decidiu dar o passo seguinte na relação com Filipa Brandão.



O futebolista do Southampton (Inglaterra) pediu a namorada em casamento, e o momento foi partilhado pela jovem nas redes sociais, que não conseguiu esconder a felicidade.



"O conto de fadas acontece, sou a mulher mais feliz do mundo. O melhor de 2017", escreveu, exibindo o anel com um diamante.



Os dois, recorde-se, mantêm uma relação há cerca de dois anos e partilham várias fotografias românticas no Instagram, onde se mostram muito apaixonados.