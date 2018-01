Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Celorico da Beira, uma vila com história

Escondida entre a Serra da Estrela e o Mondego, Celorico guarda histórias com quatro milénios.

Por Alexandre Salgueiro | 16:49

Aninhada entre a encosta norte da Serra da Estrela e o rio Mondego, a vila de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, esconde quase quatro mil anos de história à espera de ser descoberta. Os primeiros sinais de ocupação humana datam do ano 500 a.C., mas há historiadores que defendem que a região terá sido ocupada mais de 1500 anos antes dessa data.



Celorico da Beira não é a primeira localidade que nos vem à cabeça quando falamos da serra da Estrela, apesar da sua proximidade. Mas a sua discrição em relação às vilas e cidades vizinhas não corresponde à sua verdadeira importância na região, quer hoje, quer no passado.



Um pouco por toda a vila sobrevivem até hoje inúmeros testemunhos da passagem por estas terras de tribos bárbaras, de romanos e árabes - que viram na localização de Celorico um importante ponto estratégico e militar -, como troços de uma grande calçada romana ou uma inscrição dedicada a uma divindade pré-romana no interior do castelo, que se acredita ter sido construído sobre um castro milenar.



Hoje, mais que uma referência na cartografia militar, Celorico da Beira é um farol da economia da região, assumindo-se como a ‘Capital do Queijo da Serra’. É deste concelho que sai grande parte da produção desta iguaria e é nesta vila serrana que pode ser visitado o Solar do Queijo, no centro histórico, junto a outras atrações como a Igreja de Santa Maria, a misteriosa Torre do Relógio ou o Museu do Agricultor e do Queijo, à entrada da localidade.



A igreja da Misericórdia, onde está depositada uma das mais belas bandeiras de procissão do País, que esteve presente, em 1958, na Exposição Comemorativa do Nascimento da Rainha Dona Leonor e, claro, o castelo, são pontos de visita obrigatórios. E para quem gosta de atividades ao ar livre pode sempre optar por um dos vários percursos pedestres marcados ao longo das encostas da serra ou das margens do Mondego. O castelo é imponente.



O primeiro foral foi outorgado por Afonso Henriques e confirmado pelo neto, Afonso II, em 1217. A sua localização foi fundamental, não só durante a Reconquista mas, também, durante as guerras com Castela, em que resistiu a vários cercos e às invasões francesas, nas quais o castelo, construído entre os séculos XII e XIII, assumiu função de quartel general dos aliados.



Festa e feira de promoção do queijo da serra da Estrela

O Mercado Municipal de Celorico da Beira é em fevereiro palco da feira e da festa do queijo da serra da Estrela. O evento serve sobretudo para promover a venda e o consumo do genuíno queijo, sendo uma boa oportunidade de negócio para os produtores.