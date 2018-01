Cerca de 75 mil trabalhadores timorenses já registados no sistema de Segurança Social

Por Lusa | 02:57

Cerca de 75 mil trabalhadores timorenses, dos quais aproximadamente 30 mil do setor privado, já se registaram no sistema de Segurança Social de Timor-Leste, que arrancou formalmente no ano passado.

"As pessoas estão a reagir muito bem. Há muitos que se lamentam é de ter sido só agora. Dizem que com a idade que têm, que tinham gostado se começasse mais cedo", contou à Lusa Aida Mota, diretora da Segurança Social em Timor-Leste.

"Inicialmente esperávamos que ia ser difícil, mas quando entrou em vigor e depois da socialização que fizemos, as empresas e as pessoas começaram a entender melhor e os registos têm corrido melhor do que esperávamos", sublinhou.