Cervejaria Trindade celebra 182 anos

A mais antiga Cervejaria de Portugal está de parabéns.

A Cervejaria Trindade, em Lisboa, comemora este ano 182 primaveras, mas a história da Cervejaria mais antiga de Portugal começa muito antes disso.

Há oito séculos iniciava-se a construção do Convento da Santíssima Trindade dos Frades Trinos da Redenção dos Cativos que hoje deu lugar a um dos restaurantes mais procurados da capital. Nos 400 anos seguintes foi um dos conventos mais importantes de Lisboa, apoiado por Casas Reais e pela Nobreza.

Até que o azar bateu-lhe à porta e foi destruído três vezes. Em 1704 por um incêndio, em 1755 pelo terramoto que atingiu a cidade e, em 1756, por um novo fogo. Em 1834, como consequência da extinção das ordens religiosas em Portugal, o convento acabou mesmo por desaparecer.

Dois anos depois, Manoel Moreira Garcia, industrial de origem galega, ficou fascinado com as ruínas do convento e adquiriu-as para construir a primeira fábrica de cerveja de Portugal, a Fábrica da Cerveja da Trindade.

O sucesso foi tanto, que o empresário decidiu abrir um balcão de cerveja vendida a copo e, mais tarde, uma Cervejaria composta por quatro salas e um pátio onde começam a juntar-se boémios e trabalhadores, artistas e políticos, escritores e operários. Em 1854, a Cervejaria torna-se mesmo fornecedora oficial da Casa Real.

Já no século XX, a fábrica é adquirida pela Sociedade Central de Cervejas. O edifício é recuperado e modernizado e aberto ao público como sala de refeições. No século XXI, o espaço é entregue ao Grupo Portugália que mantém até hoje a emblemática cervejaria preservando a sua história, cultura e gastronomia.

Quem visita a Cervejaria Trindade pode agora optar por fazer uma refeição no 'Refeitório', na 'Sala Maria Keil', na 'Sala dos Arcos' ou no 'Claustro' e, além das cervejas, provar iguarias como o Bife à Trindade, o Bacalhau À Santa Broa ou o Entrecôte de Angus à Father Scotch.